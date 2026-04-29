Геркус: Дивеев мог бы выступать во Франции, Испании, Германии

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о футболисте "Зенита" Игоре Дивееве.
Илья Геркус заявил, что Игорь Дивеев мог бы играть за клуб из топового чемпионата.

"Дивеев в теории мог бы выступать в топовом чемпионате. Во Франции, в Испании есть команды не очень сильные, в Германии тоже. У нас неплохой чемпионат, многие наши звёзды могли бы играть там. Просто рынок закрыт, наши мало едут", - сказал Геркус "Советскому спорту".

Игорь Дивеев выступает в составе петербургского "Зенита" с января 2026 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 12 матчей и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.


