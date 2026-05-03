Камано верит, что "Сочи" останется в РПЛ

Нападающий "Сочи" Франсуа Камано верит, что команда сможет остаться в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
По словам Камано, "Сочи" нужно проводить каждый матч на пределе возможностей, чтобы оставаться в РПЛ.

- Реально ли остаться в Премьер-лиге? Да, у нас была хорошая серия из трех побед. К сожалению, мы проиграли "Динамо".

Сейчас нужно каждый оставшийся матч проводить на пределе и набирать максимум очков. А в конце уже посмотрим, к чему это приведет, - приводит слова Камано "СЭ".

В 27 туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" уступил московскому "Динамо" со счетом 0:2. Сегодня, 3 мая, южане сыграют на домашнем стадионе с "Оренбургом" в 28 туре чемпионата России, встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

По итогам 27 сыгранных туров команда Игоря Осинькина располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. Махачкалинское "Динамо", располагающееся на 14 месте, опережает сочинцев на шесть баллов.

