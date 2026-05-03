Мостовой: без слез на ЦСКА не взглянешь

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой подвел итог матча 28 тура РПЛ ЦСКА - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Мостового, ему тяжело понять, что происходит с ЦСКА, но сейчас команда в плохом состоянии.

- "Зенит" был хорош, как я и говорил до матча: команда Семака — фаворит, и они выиграют эту встречу. Но что касается ЦСКА, то сложно говорить, что у них происходит внутри.
Сейчас без слез на эту команду не взглянешь. Они очень были хороши по осени, жаль, что сейчас не так выглядят, - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Вчера, 2 мая, ЦСКА на домашнем стадионе уступил петербургскому "Зениту" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Игорь Дивеев, Александр Соболев и Луис Энрике, в составе хозяев - Иван Обляков (пенальти).

По итогам 28 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками в своем активе. Красно-синим предстоит сыграть на выезде с московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.

