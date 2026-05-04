Заварзин высказался о шансах "Краснодара" и "Зенита" на чемпионство

Бывший гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о шансах "Краснодара" и "Зенита" на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Юрий Заварзин заявил, что календарь "Зенита" легче, чем у "Краснодара".

"Какими мне видятся шансы "Краснодара" и "Зенита" на чемпионство? С одной стороны, "быки" имеют преимущество в одно очко, это плюс для них. С другой стороны, матчи в концовке у них потяжелее.

У "Зенита" несколько легче календарь. Так что посложнее ситуация у "Краснодара" на финише чемпионата", - сказал Заварзин "Матч ТВ".

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 63 очка в 28 матчах. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в чемпионате с 62 баллами в своем активе.

Напомним, что подопечные Мурада Мусаева являются действующими чемпионами РПЛ.

