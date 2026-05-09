Колыванов: в следующем году "Спартак" поборется за чемпионство

- Явно красно-белые с Карседо сейчас выглядят лучше, чем до этого со Станковичем. Они создают моменты, играют высоко и очень здорово комбинируют. Зобнин раскрылся при Карседо.
Однозначно, "Спартак" перешёл на более высокий уровень. В следующем году "Спартак" поборется за чемпионство, - цитирует Колыванова Metaratings.
В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.
По итогам 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками. В 29 туре РПЛ красно-белые сыграют на домашнем стадионе с казанским "Рубином". Напомним, что команде Хуана Карседо предстоит сыграть с "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России.