Колыванов: в следующем году "Спартак" поборется за чемпионство

Российский тренер Игорь Колыванов оценил игру московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Колыванова, при Карседо "Спартак" выглядит лучше, чем при Станковиче.

- Явно красно-белые с Карседо сейчас выглядят лучше, чем до этого со Станковичем. Они создают моменты, играют высоко и очень здорово комбинируют. Зобнин раскрылся при Карседо.
Однозначно, "Спартак" перешёл на более высокий уровень. В следующем году "Спартак" поборется за чемпионство, - цитирует Колыванова Metaratings.

В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.

По итогам 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками. В 29 туре РПЛ красно-белые сыграют на домашнем стадионе с казанским "Рубином". Напомним, что команде Хуана Карседо предстоит сыграть с "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России.

