В "Родине" высказались о возможном приглашении Дзюбы

- Дзюба — самый выдающийся футболист последнего десятилетия. Он и Игорь Акинфеев — два человека, которые многое сделали.
Поэтому об этих футболистах надо говорить только с уважением. Но обсуждать трансферы сейчас точно не буду, - приводит слова Зинина "Матч ТВ".
Артем Дзюба с сентября 2024 года выступает за тольяттинский "Акрон" - нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной России и чемпионата страны. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что московская "Родина" заинтересована в приглашении Дзюбы - футболист это опроверг.
Вчера, 8 мая, московская "Родина" одержала победу над "Челябинском" и гарантировала себе прямой выход из Первой Лиги в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 33 сыгранных туров команда лидирует в турнирной таблице с 65 набранными очками в своем активе. Ранее "Родина" ни разу не добивалась выхода в РПЛ.