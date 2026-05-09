Президент РПЛ выразил готовность разобрать работу каждого арбитра по окончании сезона

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о работе арбитров.

После сезона готов ответить на вопросы. Даже если спросите про каждого судью индивидуально, - приводит слова Алаева Metaratings

По словам Алаева, по окончании сезона он будет готов ответить на вопрос о работе каждого арбитра.- Согласен ли со словами Митрофанова, что судейство улучшается и клубы это отмечают? Я не хочу сейчас это обсуждать.Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что клубы Российской Премьер-Лиги видят улучшения в работе арбитров, а также отметил хорошую работу судей. Напомним, что весной глава департамента судейства Милорад Мажич начал посещать эфир федерального канала "Матч ТВ" - он разбирает судейские решения и дает им оценку в прямом эфире.