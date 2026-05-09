Дьяков: "Сочи" уже в Первой Лиге

Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дьякова, "Зенит" сильнее и выше классом "Сочи".

- Даже если бы "Сочи" жил в Питере, то им бы не помогло отнять очки у "Зенита". Не в дороге дело, не в том, как они будут добираться.
Просто "Зенит" сильнее и выше классом. "Сочи" уже в Первой лиге, - приводит слова Дьякова "Советский спорт".

В 29 туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". Ранее стало известно, что сочинцы будут добираться до Санкт-Петербурга на автобусе и поезде из-за закрытого воздушного пространства.

По итогам 28 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе. Петербуржцы располагаются на второй строчке с 62 набранными очками.

