Дьяков: "Сочи" уже в Первой Лиге

- Даже если бы "Сочи" жил в Питере, то им бы не помогло отнять очки у "Зенита". Не в дороге дело, не в том, как они будут добираться.
Просто "Зенит" сильнее и выше классом. "Сочи" уже в Первой лиге, - приводит слова Дьякова "Советский спорт".
В 29 туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". Ранее стало известно, что сочинцы будут добираться до Санкт-Петербурга на автобусе и поезде из-за закрытого воздушного пространства.
По итогам 28 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе. Петербуржцы располагаются на второй строчке с 62 набранными очками.