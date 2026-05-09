Форвард "Родины" Тимошенко - о выходе в РПЛ: просто космос какой-то!

Форвард "Родины" Иван Тимошенко высказался о выходе команды в РПЛ.

Фото: ФК "Родина"

Это просто космос какой-то! В Первой лиге мы идём за первым местом. 100%! Следующая игра — мы выигрываем и забираем золотые медали с кубком, - приводит слова Тимошенко "Чемпионат"

По словам Тимошенко, он испытывает невероятные эмоции и обещает, что команда станет чемпионом Первой Лиги.- Эмоции какие-то вообще невероятные! Не верится! Даже на секунду не могу поверить, что мы это сделали, что мы на первом месте. Перед последним туром — мы в РПЛ.Иван Тимошенко в нынешнем сезоне провел за "Родину" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 750 тысяч евро. Ранее он выступал за тольяттинский "Акрон", новороссийский "Черноморец", словацкий клуб "Подбрезова", московский "Велес".Вчера, 8 мая, московская "Родина" одержала победу над "Челябинском" и гарантировала себе прямой выход из Первой Лиги в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 33 сыгранных туров команда лидирует в турнирной таблице с 65 набранными очками в своем активе. Ранее "Родина" ни разу не добивалась выхода в РПЛ.