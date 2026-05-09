Матчи Скрыть

Гершкович: приятно осознавать, что "Краснодар" и "Зенит" возглавляют россияне

Экс-игрок сборной СССР Михаил Гершкович высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гершковича, "Краснодар" и "Зенит" достойны быть чемпионами.

- "Краснодар" и "Зенит" – это две равноценные команды. У обоих клубов были хорошие отрезки и перепады. На сегодня они явно на голову сильнее остальных команд в лиге. Последние два тура определят чемпиона.
И "Краснодар", и "Зенит" достойны первого места. Очень приятно осознавать, что оба клуба возглавляют российские специалисты, - цитирует Гершковича Metaratings.

По итогам 28 сыгранных туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 63 набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 62 баллами в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона южане впервые в истории стали чемпионами страны, петербуржцы завоевали серебряные медали.

В 29 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с "Сочи", а краснодарцы сыграют на выезде с московским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится