Губерниев: Карседо лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали в "Спартак"

- Карседо значительно лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали в "Спартак". Испанец примерно понимает потенциал футболистов, наладил игру в нападении.
Многие россияне при нём расцвели, Карседо находит место на поле для Зобнина, Литвинова, Дмитриева. Но в обороне по-прежнему есть проблемы, - цитирует Губерниева Metaratings.
В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.
По итогам 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками. В 29 туре РПЛ красно-белые сыграют на домашнем стадионе с казанским "Рубином". Напомним, что команде Хуана Карседо предстоит сыграть с "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России.