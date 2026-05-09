Губерниев: Карседо лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали в "Спартак"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе Хуана Карседо в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Губерниева, Карседо лучше, чем все его предшественники.

- Карседо значительно лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали в "Спартак". Испанец примерно понимает потенциал футболистов, наладил игру в нападении.

Многие россияне при нём расцвели, Карседо находит место на поле для Зобнина, Литвинова, Дмитриева. Но в обороне по-прежнему есть проблемы, - цитирует Губерниева Metaratings.

В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.

По итогам 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками. В 29 туре РПЛ красно-белые сыграют на домашнем стадионе с казанским "Рубином". Напомним, что команде Хуана Карседо предстоит сыграть с "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России.


