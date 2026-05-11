"Спартак" - "Рубин": где и во сколько смотреть матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и казанским "Рубином". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер".
На данный момент "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. "Рубин" располагается на седьмой строчке с 42 баллами в своем активе.