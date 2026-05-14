Руденко: с ЦСКА будем играть на победу, с позиции силы

- Мы передохнём после матча с "Балтикой", наберёмся эмоций. С ЦСКА будет дерби, мы готовы выходить и играть на победу, с позиции силы, - цитирует Руденко Metaratings.
В 29 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0. В заключительном туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с ЦСКА.
По итогам 29 сыгранных туров "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 53 набранными очками. Красно-синие располагаются на пятой строчке с 48 баллами в своем активе.