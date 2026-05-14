Дядюн: вся Россия будет болеть за "Ростов" в 30-м туре

"В чемпионской гонке я абсолютно нейтрален. Пусть победит сильнейший. Все понимают, что "Краснодар" упустил чемпионство в матче с "Динамо". Теперь все в руках "Зенита", но за "Ростов" будет болеть вся Россия. Хочется, чтобы произошло чудо", - сказал Дядюн "РБ Спорту".
В воскресенье, 17 мая, состоится матч в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на "Ростов Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 65 очков в 29 матчах. "Быки" располагаются на второй строчке с 63 баллами в своем активе.