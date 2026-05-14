Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему Игдисамову не стоит давать шанс

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об исполняющем обязанности главного тренера "армейцев" Дмитрии Игдисамове.
Фото: ФК ЦСКА
Владимир Пономарев заявил, что ЦСКА нужен более авторитетный специалист.

"Этому молодому мальчику давать шанс не стоит. ЦСКА - очень именитая команда, его назначение - это риск. Может, в перспективе Игдисамов и хороший тренер, но в команде нужен более авторитетный специалист.
Хотя на бровке он себя ведет достойно", - сказал Пономарев "Спорт-Экспрессу".

Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА в начале мая 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 2 матча, одержала 1 победу и потерпела 1 поражение.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 29 матчах.

