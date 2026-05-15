Как сообщает журналист Марк Брус, главным претендентом на египетского форварда считается "Барселона". По данным источника, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг игрока, который не смог получить стабильное место в составе команды Хосепа Гвардиолы.
Сообщается, что "Манчестер Сити" готов рассмотреть продажу футболиста примерно за 60-65 миллионов евро.
В текущем сезоне египтянин провёл 34 матча во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
"Барселона" лидирует в борьбе за игрока "Манчестер Сити" - источник
Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш может сменить клуб уже ближайшим летом.
