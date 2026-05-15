"Барселона" лидирует в борьбе за игрока "Манчестер Сити" - источник

Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш может сменить клуб уже ближайшим летом.

Как сообщает журналист Марк Брус, главным претендентом на египетского форварда считается "Барселона". По данным источника, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг игрока, который не смог получить стабильное место в составе команды Хосепа Гвардиолы.



Сообщается, что "Манчестер Сити" готов рассмотреть продажу футболиста примерно за 60-65 миллионов евро.



В текущем сезоне египтянин провёл 34 матча во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

