Семин раскрыл, в каком случае "Зенит" может упустить чемпионство

- Если игроки "Зенита" заранее повесят на себя золотые медали, то они могут упустить чемпионство. На своём стадионе "Ростов" — серьёзный соперник для любого клуба.
Нельзя говорить, что судьба чемпионства уже решена. Как показывает практика, в футболе возможно всё, - цитирует Семина "Советский спорт".
Сегодня, 17 мая, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с "Ростовом" в 30 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 18:00 по столичному времени.
Напомним, что после 29 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками и опережают "Краснодар" на два балла. Ростовчане располагаются на десятой строчке с 33 баллами в своем активе.