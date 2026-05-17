Балтика
18:00
ДинамоНе начат
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
Ростов
18:00
ЗенитНе начат
Рубин
18:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
18:00
АхматНе начат
ЦСКА
18:00
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
Крылья Советов
18:00
АкронНе начат

Семин раскрыл, в каком случае "Зенит" может упустить чемпионство

Российский тренер Юрий Семин ответил, в каком случае "Зенит" может упустить чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семина, "Зенит" упустит чемпионство, если футболисты раньше времени повесят на себя медали.

- Если игроки "Зенита" заранее повесят на себя золотые медали, то они могут упустить чемпионство. На своём стадионе "Ростов" — серьёзный соперник для любого клуба.

Нельзя говорить, что судьба чемпионства уже решена. Как показывает практика, в футболе возможно всё, - цитирует Семина "Советский спорт".

Сегодня, 17 мая, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с "Ростовом" в 30 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 18:00 по столичному времени.

Напомним, что после 29 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками и опережают "Краснодар" на два балла. Ростовчане располагаются на десятой строчке с 33 баллами в своем активе.

