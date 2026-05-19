Ямаль пропустит старт ЧМ-2026

Сборная Испании может начать чемпионат мира 2026 года без Ламина Ямаля.



Как сообщает The Athletic, вингер "Барселоны" не успевает восстановиться к первой игре турнира из-за травмы подколенного сухожилия. Повреждение футболист получил ещё 22 апреля во время матча Ла Лиги против "Сельты". После этого игрок продолжает проходить восстановление.



По данным источника, Ямаль пропустит встречу с Кабо-Верде, которая состоится 15 июня. Кроме того, остаётся неопределённой ситуация и с его участием в игре против Саудовской Аравии.