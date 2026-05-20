Барко рискует не сыграть с "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России - источник

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко рискует пропустить Суперфинал Кубка России против "Краснодара".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, аргентинский хавбек получил повреждение и сейчас не тренируется в общей группе. Ранее Барко уже пропустил матч заключительного тура РПЛ против махачкалинского "Динамо", а после встречи главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо подтвердил наличие травмы у футболиста.

В нынешнем сезоне Барко остаётся одним из ключевых игроков москвичей. Во всех турнирах полузащитник набрал 16 результативных действий - забил восемь мячей и отдал столько же голевых передач в 36 встречах.

Суперфинал Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром" состоится 24 мая в "Лужниках".

Источник: Metaratings.ru

