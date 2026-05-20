Игрок "Зенита" - о чемпионстве: было важно вернуть титул

- Важно было вернуть трофей в Санкт-Петербурге после упущенного чемпионства в прошлом году. Каждый причастный к "Зениту" человек знает, что мы должны быть чемпионами, - приводит слова Дркушича "Матч ТВ".
Петербуржцы завершили сезон РПЛ на первой строчке, набрав 68 очков в 30 турах. "Краснодар" отстал от команды Сергея Семака на два балла.
Сам Дркушич в прошедшем чемпионате провёл 28 матчей, регулярно выходя в составе сине-бело-голубых. Контракт словенского защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.