Игрок "Зенита" - о чемпионстве: было важно вернуть титул

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич прокомментировал победу петербургской команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист отметил, что для клуба было принципиально важно вернуть золотые медали после прошлого сезона.

- Важно было вернуть трофей в Санкт-Петербурге после упущенного чемпионства в прошлом году. Каждый причастный к "Зениту" человек знает, что мы должны быть чемпионами, - приводит слова Дркушича "Матч ТВ".

Петербуржцы завершили сезон РПЛ на первой строчке, набрав 68 очков в 30 турах. "Краснодар" отстал от команды Сергея Семака на два балла.

Сам Дркушич в прошедшем чемпионате провёл 28 матчей, регулярно выходя в составе сине-бело-голубых. Контракт словенского защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

