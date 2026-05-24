Никитин дал совет судьям, как улучшить понимание игровых эпизодов

Бывший защитник "Химок" Алексей Никитин обратился с советом к российским судьям, как лучше понимать динамику тех или иных эпизодов, случающихся в играх.

Фото: ФК "Уфа"

Могу дать совет судьям — играйте в любительский футбол. Когда вы сами будете выходить на поле, то будете лучше понимать динамику футбола. Они не прочувствовали такие ситуации на себе. Корень проблемы вижу в этом", — передаёт слова Никитина "Матч ТВ"

По мнению Никитина, судьи сами должны попробовать поиграть в футбол."Спорные решения преследуют наш футбол весь сезон. В Екатеринбурге засчитали гол?фантом, в Самаре отменили гол после малейшего касания соперника.В субботу, 23 мая, тольяттинский "Акрон" дома уступил волгоградскому "Ротору" со счётом 0:1 в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в Премьер-Лиге благодаря победе на выезде (2:0). На 69?й минуте ответной встречи футболист "Ротора" Саид Алиев забил второй мяч, но после видеопросмотра арбитр отменил гол из?за нарушения в атаке. Представители "Ротора" и многие эксперты считают, что в том эпизоде взятие ворот следовало засчитать.