Никитин дал совет судьям, как улучшить понимание игровых эпизодов

Бывший защитник "Химок" Алексей Никитин обратился с советом к российским судьям, как лучше понимать динамику тех или иных эпизодов, случающихся в играх.
Фото: ФК "Уфа"
По мнению Никитина, судьи сами должны попробовать поиграть в футбол.

"Спорные решения преследуют наш футбол весь сезон. В Екатеринбурге засчитали гол?фантом, в Самаре отменили гол после малейшего касания соперника.

Могу дать совет судьям — играйте в любительский футбол. Когда вы сами будете выходить на поле, то будете лучше понимать динамику футбола. Они не прочувствовали такие ситуации на себе. Корень проблемы вижу в этом", — передаёт слова Никитина "Матч ТВ".

В субботу, 23 мая, тольяттинский "Акрон" дома уступил волгоградскому "Ротору" со счётом 0:1 в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в Премьер-Лиге благодаря победе на выезде (2:0). На 69?й минуте ответной встречи футболист "Ротора" Саид Алиев забил второй мяч, но после видеопросмотра арбитр отменил гол из?за нарушения в атаке. Представители "Ротора" и многие эксперты считают, что в том эпизоде взятие ворот следовало засчитать.

