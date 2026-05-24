Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:00
КраснодарНе начат

Барбоза ответил, поможет ли Дзюба португальским командам

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о том, пригодится ли российский нападающий Артём Дзюба португальским коллективам.
Фото: ФК "Акрон"
Ранее Дзюба объявил, что покинет "Акрон" по истечении срока действия контракта с клубом — 30 июня 2026 года.

"Конечно, он бы мог помочь каким?то португальским командам. С годами он стал иначе играть, местами более результативно.

Если бы он попал в более атакующую команду, то, думаю, его вес в этой команде был бы гораздо больше", — отметил Барбоза в беседе с "Матч ТВ".

В сезоне 2025/2026 Артём Дзюба провёл за "Акрон" 28 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

Тольяттинская команда сохранила место в Российской Премьер-Лиге — в переходных матчах "Акрон" прошёл волгоградский "Ротор" (2:0 — в гостях; 0:1 — дома).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится