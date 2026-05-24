Барбоза ответил, поможет ли Дзюба португальским командам

"Конечно, он бы мог помочь каким?то португальским командам. С годами он стал иначе играть, местами более результативно.
Если бы он попал в более атакующую команду, то, думаю, его вес в этой команде был бы гораздо больше", — отметил Барбоза в беседе с "Матч ТВ".
В сезоне 2025/2026 Артём Дзюба провёл за "Акрон" 28 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.
Тольяттинская команда сохранила место в Российской Премьер-Лиге — в переходных матчах "Акрон" прошёл волгоградский "Ротор" (2:0 — в гостях; 0:1 — дома).