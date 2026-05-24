Агаларов прокомментировал победу "Динамо" Мх в стыках с "Уралом"

Нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов отреагировал на победу команды в стыковых матчах за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Динамо" Мх обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0 — в гостях; 2:0 — дома). Во второй встрече Агаларов реализовал пенальти на 39-й минуте, ударив "паненкой".

"Первые эмоции — облегчение, груз ответственности упал с плеч. Это самый тяжелый сезон в моей карьере. Мы справились. В раздевалке были счастье, радость. Главный тренер поздравил нас, сказал, чтобы набрались сил и в новый сезон вошли не как аутсайдеры.

Видите, никто не ожидал, что я ударю "паненкой", и вратарь в том числе. А это самое главное. Я по центру никогда не бил. Не боялся так исполнять, был уверен, что вратарь будет прыгать в один из углов", — отметил Агаларов в беседе с "Матч ТВ".

Махачкалинское "Динамо" заняло 14-е место в РПЛ сезона 2025/2026.

