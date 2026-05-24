Мамедов объяснил, почему в суперфинале Кубка отдаёт предпочтение "Спартаку"

"Спартак" будет очень мотивирован на победу в Кубке России из-за того, что не попал в топ-3 РПЛ. Но "Краснодар" тоже хочет закончить сезон с трофеем. Обе команды будут биться до последней минуты.
Я бы отдал совсем небольшое предпочтение "Спартаку". Матч проходит в Москве — красно-белые захотят порадовать своих болельщиков", — отметил Мамедов в беседе с Metaratings.
Суперфинал Кубка России сезона 2025/2026 "Спартак" — "Краснодар" пройдёт на стадионе "Лужники" в Москве сегодня, 24 мая. Начало — в 18:00 мск.