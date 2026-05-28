Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
21:00
РоссияНе начат

Дмитриев ответил, что поменялось в "Спартаке" при Карседо: за счет этого выиграли Кубок

Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал об изменениях в команде при Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дмитриева, Карседо привил команде сыгранность и настрой.

- Наверно, большую сыгранность, командный настрой. У команды хорошее настроение внутри, все друг друга понимают. За счет этого "Спартак" выиграл Кубок России, - цитирует Дмитриева "Известия".

Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". Под руководством испанского специалиста красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также завоевали Кубок России, одержав победу в Суперфинале над "Краснодаром".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится