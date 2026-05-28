Дмитриев ответил, что поменялось в "Спартаке" при Карседо: за счет этого выиграли Кубок

- Наверно, большую сыгранность, командный настрой. У команды хорошее настроение внутри, все друг друга понимают. За счет этого " Спартак " выиграл Кубок России, - цитирует Дмитриева "Известия"

По словам Дмитриева, Карседо привил команде сыгранность и настрой.Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". Под руководством испанского специалиста красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также завоевали Кубок России, одержав победу в Суперфинале над "Краснодаром".