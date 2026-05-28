Мамаев: нужно поблагодарить тех, кто сейчас согласен играть со сборной России

- Надо поблагодарить тех, кто сейчас согласен играть со сборной России. Не каждая команда решается стать нашим соперником.
РФС можно похвалить за работу. Он каждый раз находит спарринг-партнёров для сборной России, - цитирует Мамаева Metaratings.
Сегодня, 28 мая, национальная команда России проведет товарищескую встречу со сборной Египта - матч состоится в Каире, стартовый свисток запланирован на 21:00 по московскому времени. Также в июне подопечные Валерия Карпина проведут два домашних матча - с Буркина-Фасо в Волгограде и Тринидад и Тобаго в Калининграде.
Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.