Мамаев: нужно поблагодарить тех, кто сейчас согласен играть со сборной России

Экс-игрок сборной России Павел Мамаев высказался о предстоящих матчах национальной команды.
По словам Мамаева, сейчас не все соглашаются на игру с Россией и нужно поблагодарить соперников, а также РФС.

- Надо поблагодарить тех, кто сейчас согласен играть со сборной России. Не каждая команда решается стать нашим соперником.

РФС можно похвалить за работу. Он каждый раз находит спарринг-партнёров для сборной России, - цитирует Мамаева Metaratings.

Сегодня, 28 мая, национальная команда России проведет товарищескую встречу со сборной Египта - матч состоится в Каире, стартовый свисток запланирован на 21:00 по московскому времени. Также в июне подопечные Валерия Карпина проведут два домашних матча - с Буркина-Фасо в Волгограде и Тринидад и Тобаго в Калининграде.

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.


