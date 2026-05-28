"Барселона" готова заплатить 100 миллионов за нападающего - источник

"Барселона" находится в поиске центрального нападающего. Одной из главных целей каталонского клуба остаётся форвард "Атлетико" Хулиан Альварес.

Фото: Getty Images

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, сине-гранатовые готовы сделать первое предложение по аргентинцу в размере около 100 миллионов евро. Однако в мадридском клубе рассчитывают выручить за игрока не менее 120 миллионов.



При этом сам Альварес, по информации источника, заинтересован в переходе в "Барселону".