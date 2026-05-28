Стало известно решение "Спартака" по Дзюбе - источник

Возвращение Артёма Дзюбы в "Спартак" не рассматривается руководством московского клуба.
Фото: ФК "Акрон"
Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, против возможного подписания опытного нападающего выступают представители руководства красно-белых. Отмечается, что позицию клуба не меняют даже попытки продвинуть идею со стороны агентов игрока - Леонида Гольдмана и Павла Андреева.

Напомним, Дзюба находится без команды после ухода из "Акрона". Ранее форвард дал понять, что не планирует завершать карьеру.

