Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, против возможного подписания опытного нападающего выступают представители руководства красно-белых. Отмечается, что позицию клуба не меняют даже попытки продвинуть идею со стороны агентов игрока - Леонида Гольдмана и Павла Андреева.
Напомним, Дзюба находится без команды после ухода из "Акрона". Ранее форвард дал понять, что не планирует завершать карьеру.
Стало известно решение "Спартака" по Дзюбе - источник
Возвращение Артёма Дзюбы в "Спартак" не рассматривается руководством московского клуба.
