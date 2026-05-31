По информации источника, в тренерский штаб Сандро Шварца должен войти тренер по физподготовке Иван Карандашов, который работал в "Динамо" с 2020 по 2022 год, а сейчас работает во второй команде бело-голубых.
Напомним, что Шварц возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. В мае немецкий специалист вновь был назначен на пост главного тренера "Динамо", контракт с ним заключен до лета 2029 года.
По итогам сезона-2025/26 бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах. Главным тренером "Динамо" с декабря по май был Ролан Гусев.
Источник: "СЭ".
Шварц пригласил российского специалиста в "Динамо" - источник
