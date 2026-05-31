По информации источника, защитник Милан Майсторович может покинуть московское "Динамо" в летнее трансферное окно - в клубе не рассчитывают на футболиста, как на игрока основной обоймы.
Милан Майсторович является игроком столичного "Динамо" с февраля 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 25 матчей и отметился одним забитым мячом.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего серба в 1,2 миллионов евро, контракт центрального защитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Sport24.
Легионер может покинуть "Динамо" в летнее трансферное окно
Фото: ФК "Динамо"