Матчи Скрыть

Легионер может покинуть "Динамо" в летнее трансферное окно

Сербский защитник может покинуть московское "Динамо" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, защитник Милан Майсторович может покинуть московское "Динамо" в летнее трансферное окно - в клубе не рассчитывают на футболиста, как на игрока основной обоймы.

Милан Майсторович является игроком столичного "Динамо" с февраля 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 25 матчей и отметился одним забитым мячом.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего серба в 1,2 миллионов евро, контракт центрального защитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Sport24.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится