Джанашия: если бы Хвичи не было, "ПСЖ" не выиграл бы Лигу чемпионов

- Если бы Хвичи не было, "ПСЖ" не выиграл бы Лигу чемпионов. В матче с "Арсеналом" только он что-то делал.
Пенальти тоже заработал Хвича. Кварацхелия — атакующий футболист, который делает всё для команды, - приводит слова Джанашии "Чемпионат".
Всего в текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел за "ПСЖ" во всех турнирах 48 матчей и отметился 19 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.
Напомним, что парижане в текущем сезоне стали чемпионами Франции, а также во второй раз кряду стали победителями Лиги чемпионов УЕФА. В составе французского клуба также выступает российский голкипер Матвей Сафонов.