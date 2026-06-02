Агент Барбоза: шансы Батракова заиграть в "ПСЖ" велики

"Я считаю, что шансы Алексея Батракова заиграть в "ПСЖ" велики. На мой взгляд, у него достаточно таланта для того, чтобы с первого же сезона заиграть в основном составе парижского клуба.Мне кажется, что очень важным фактором в осуществлении этого трансфера является то, что Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия помогут ему адаптироваться во Франции", - сказал Барбоза "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в трансфере российского футболиста.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.