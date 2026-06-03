Как информирует Legalbet, петербургский клуб ведёт переговоры с игроком о новом соглашении, и стороны близки к достижению договорённости. Несмотря на то что действующий контракт хавбека рассчитан до 2028 года, сине-бело-голубые готовы продлить сотрудничество с молодым игроком.
В прошедшем сезоне Кондаков принял участие в 15 матчах за чемпионов России и отметился тремя результативными передачами. "Зенит" набрал 68 очков и выиграл золотые медали РПЛ.
Стали известны планы "Зенита" по Кондакову - источник
"Зенит" намерен сохранить в составе полузащитника Даниила Кондакова.
Фото: ФК "Зенит"