Фомин - о "Динамо": и русские, и латиноамериканцы, и другие иностранцы сейчас как одно целое

Футболист "Динамо" Даниил Фомин высказался об атмосфере в команде.
Фото: ФК "Динамо"
Футболист считает, что сейчас в "Динамо" собрался очень хороший коллектив.

"Чувствую ли я, что "Динамо" - это коллектив? Скорее да чем нет. Потому что бывали разные периоды. Но сейчас могу честно сказать, что коллектив очень хороший. И русские ребята, и латиноамериканцы, и другие иностранцы сейчас как одно целое", - сказал Фомин в эфире "Матч ТВ".

По итогам прошедшего сезона московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.

На данный момент за бело-голубых выступают 18 футболистов с русским гражданством, 7 латиноамериканцев и 6 игроков из других иностранных государств.

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