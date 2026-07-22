Фомин - о "Динамо": и русские, и латиноамериканцы, и другие иностранцы сейчас как одно целое

"Чувствую ли я, что "Динамо" - это коллектив? Скорее да чем нет. Потому что бывали разные периоды. Но сейчас могу честно сказать, что коллектив очень хороший. И русские ребята, и латиноамериканцы, и другие иностранцы сейчас как одно целое", - сказал Фомин в эфире "Матч ТВ".
По итогам прошедшего сезона московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.
На данный момент за бело-голубых выступают 18 футболистов с русским гражданством, 7 латиноамериканцев и 6 игроков из других иностранных государств.