Коваленко: ну если Фабиан Руис играет в "ПСЖ" - и Батраков смог бы

"Вижу ли я Батракова в старте "ПСЖ"? Блин, ну если Фабиан Руис там играет - и Леха вместо него бы смог. Да, на адаптацию ушло бы месяца два-три, но Сафонов же перетерпел. Леша очень быстро думает и двигает мяч, никогда его не передерживает. Светлая голова", - сказал Коваленко Sport24.
Фабиан Руис выступает в составе французского "ПСЖ" с конца августа 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб полузащитник провел 34 матча, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
Алексей Батраков является футболистом московского "Локомотива". Ранее в СМИ сообщалось, что парижский клуб заинтересован в 21-летнем футболисте.