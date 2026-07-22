По итогам прошедшего сезона тольяттинский "Акрон" занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Команда сохранила прописку в высшем дивизионе благодаря победе над "Ротором" в стыковых матчах.
В субботу, 25 июля, тольяттинцы встретятся с петербургским "Зенитом" в рамках первого тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.
"Акрон" представил второй комплект формы на сезон-2026/27
"Акрон" представил второй комплект формы, в которой будет выступать в новом сезоне.
Фото: ФК "Акрон"