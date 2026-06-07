В "Зените" прокомментировали информацию о возможном уходе Нино

"Он незаменимый игрок для нашей команды. Мы очень близко дружим семьями. И я как друг очень хотел бы, чтобы Нино остался с нами. Пока никаких конкретных предложений нет.Надеюсь, что мы увидимся с ним 20 июня, когда возобновим тренировки", - сказал Оливейра на Youtube-канале ESPN Brasil.
Нино выступает в составе петербургского "Зенита" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Флуминенсе" заинтересован в трансфере футболиста.