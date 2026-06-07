Смолов объяснил уход Шварца из "Динамо" в 2022 году

Бывший игрок "Динамо" Федор Смолов высказался об уходе Сандро Шварца из клуба в 2022 году.
Фото: ФК "Динамо"
Футболист заявил, что Немецкий футбольный союз мог лишить Сандро Шварца тренерской лицензии.

"Я так понимаю, что у него были какие-то проблемы с лицензией в Немецком футбольном союзе, они могли лишить его лицензии. Он бы тогда нигде не смог тренировать. К тому же у него дети были на тот момент в Германии, которые подвергались буллингу. По-человечески мне понятно его решение", - сказал Смолов "РБ Спорту".

Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" в октябре 2020 года. Всего под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Немецкий специалист покинул клуб в конце мая 2022 года.

В мае 2026 года пресс-служба "Динамо" объявила о возвращении Шварца на пост наставника команды.

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