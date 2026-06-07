Смолов объяснил уход Шварца из "Динамо" в 2022 году

"Я так понимаю, что у него были какие-то проблемы с лицензией в Немецком футбольном союзе, они могли лишить его лицензии. Он бы тогда нигде не смог тренировать. К тому же у него дети были на тот момент в Германии, которые подвергались буллингу. По-человечески мне понятно его решение", - сказал Смолов "РБ Спорту".
Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" в октябре 2020 года. Всего под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Немецкий специалист покинул клуб в конце мая 2022 года.
В мае 2026 года пресс-служба "Динамо" объявила о возвращении Шварца на пост наставника команды.