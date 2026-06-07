Тренер "Зенита": Энрике может уйти свободным агентом

"К Луису Энрике есть большой интерес, у него несколько уникальных качеств, мы же помогли ему подтянуть игру в обороне. Да, сейчас есть сложности с трансферами в Англию, но каждый игрок может выкупить свой контракт и уйти свободным агентом", - сказал Оливейра на Youtube-канале ESPN Brasil.
Луис Энрике выступает в составе петербургского "Зенита" с января 2025 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца декабря 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере 25-летнего игрока.