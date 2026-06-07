Стала известна сумма отступных за Сперцяна для клубов из топ-5 лиг - источник

Стало известно, за какую сумму европейские клубы могут оформить трансфер Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, сумма отступных для клубов из топ-5 европейских чемпионатов за футболиста составляет 20 миллионов евро.

Эдуард Сперцян выступает за основную команду "Краснодара" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Источник: Legalbet

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