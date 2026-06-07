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Канчельскис: у Португалии нет никаких шансов на победу на ЧМ-2026
Сегодня, 15:11
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о шансах сборной Португалии на победу на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Андрей Канчельскис заявил, что национальная команда Португалии недостаточно сильная для победы на ЧМ-2026.
"Однако при всей моей симпатии к
Криштиану Роналду
, мне кажется, уже сейчас можно говорить, что у Португалии точно нет никаких шансов на победу в мундиале, потому что есть намного более сильные сборные", - сказал Канчельскис
"РБ Спорту"
.
На чемпионате мира 2026 года сборная Португалии выступит в группе К. Подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Колумбии, ДР Конго и Узбекистана.
На данный момент национальная команда Португалии занимает пятое место в рейтинге сборных ФИФА.
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Андрей Канчельскис
Сборная Португалии
Криштиану Роналду
Опубликовал:
Данил Пелих
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