Канчельскис: у Португалии нет никаких шансов на победу на ЧМ-2026

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о шансах сборной Португалии на победу на ЧМ-2026.

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"Однако при всей моей симпатии к Криштиану Роналду , мне кажется, уже сейчас можно говорить, что у Португалии точно нет никаких шансов на победу в мундиале, потому что есть намного более сильные сборные", - сказал Канчельскис "РБ Спорту"

Андрей Канчельскис заявил, что национальная команда Португалии недостаточно сильная для победы на ЧМ-2026.На чемпионате мира 2026 года сборная Португалии выступит в группе К. Подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Колумбии, ДР Конго и Узбекистана.На данный момент национальная команда Португалии занимает пятое место в рейтинге сборных ФИФА.