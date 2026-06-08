Руководитель "Балтики": мы бы навели шороху в еврокубках!

"Не потерялись бы в Лиге конференций? Это, конечно, гадание на кофейной гуще, но уверенно отвечу, что не потерялись бы.
С нашим неуступчивым характером... Так еще и игра против иностранной команды. Мы бы навели шороху в еврокубках!", - сказал Мясников "Спорт-Экспрессу".
В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Балтика" заняла шестое место, набрав 46 очков в 30 играх. На счету команды Андрея Талалаева 11 выигрышей, 13 ничьих и 6 поражений в чемпионате.
В рамках Кубка России "балтийцы" дошли на 1/4 финала Пути регионов, где уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.