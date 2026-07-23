КДК РФС отклонил требование "Спартака" переиграть матч за Суперкубок против "Зенита"

КДК РФС принял решение по возможной переигровке матча Суперкубка России.

Фото: ФК "Зенит"

"Отказать в удовлетворении протеста АО "Футбольный Клуб " Спартак -Москва" на результат матча за Суперкубок России между ФК "Спартак-Москва" – ФК " Зенит ", состоявшегося 18 июля 2026 года. Результат матча за Суперкубок России между ФК "Спартак-Москва" – ФК "Зенит", состоявшегося 18 июля 2026 года, оставить в силе", - написано на официальном сайте РФС

18 июля состоялся матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча проходила на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.Судейская бригада приняла решение провести серию пенальти в ворота у трибуны болельщиков "Зенита". По её итогам сине-бело-голубые одержали победу со счетом 4:2.После матча красно-белые подали протест в связи с "нарушением правил игры".