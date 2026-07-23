"Футбольные клубы "Нижний Новгород" и "Урал" договорились о переходе прав на полузащитника Владислава Карапузова. Наш игрок проведет в Екатеринбурге сезон-2026/27 на правах аренды", - написала пресс-служба нижегородцев.
Владислав Карапузов выступает в составе "Нижнего Новгорода" с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне правый вингер выступал за "Урал" на правах аренды. На его счету 17 матчей и 0 результативных действий в Первой Лиге. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.
"Нижний Новгород" вновь отдал Карапузова в аренду в "Урал"
Футболист продолжит карьеру в Екатеринбурге.
Фото: ФК "Нижний Новгород"