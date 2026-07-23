ФИФА завершила расследование по договорным матчам на ЧМ-2026 - SBC News

ФИФА провела проверку матчей ЧМ-2026 на предмет договорных встреч.

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Группа по мониторингу спортивной честности ФИФА проверила все 104 игры мундиаля и не нашла признаков вмешательства в результаты или подозрительной активности, связанной со ставками.



Ранее сообщалось, что Совет Европы обнаружил семь подозрительных эпизодов на ЧМ-2026.



Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля. Мундиаль проходил на аренах Мексики, Канады и Соединенных Штатов Америки. Победу на турнире одержала национальная команда Испании: в финале европейская сборная одержала победу над Аргентиной со счетом 1:0.



Источник: SBC News