"Я безумно рад". Кисляк - о назначении Игдисамова главным тренером ЦСКА

"Я всегда рад, когда вижу Дмитрия Игоревича. Он развивается, дорос до основной команды - это, конечно же, супер.
Я безумно рад, что он стал главным тренером. Команда, думаю, тоже поддерживает его, клуб. Надеюсь, что всё у нас будет хорошо", - сказал Кисляк "Матч ТВ".
В начале июня 2026 года Дмитрий Игдисамов стал главным тренером ЦСКА, подписав контракт до конца июня 2028 года. До этого он временно исполнял обязанности наставника. Под его руководством "армейцы" провели три матча, одержав две победы и потерпев одно поражение.
Ранее российский специалист работал в молодежных командах ЦСКА.