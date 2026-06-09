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Россия уверенно обыграла Тринидад и Тобаго в Калининграде
Вчера, 21:57
Сборная России
одержала уверенную победу над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.
Фото: РФС
Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Преимущество хозяев ещё до перерыва обеспечили защитники Мингиян Бевеев и Александр Сильянов. После перерыва третий мяч в ворота гостей отправил Алексей Батраков, который отметил голом свой 21-й день рождения.
Голы:
Бевеев, 7, Сильянов, 15, Батраков, 60.
Россия:
Митрюшкин (Адамов, 46), Бевеев (Данилов, 81), Морозов, Сильянов, Вахания (Круговой, 46), Кривцов (Ан. Миранчук, 66), Обляков, Батраков (Баринов, 75), Ал. Миранчук (Ибрагимов, 76), Сергеев (Мелкадзе, 75), Садулаев (М. Петров, 66).
Тринидад и Тобаго:
Смит (Брайс, 73), Рэймонд (Поудер, 62), Джастин Гарсия, Херберт (Нахид, 73), Пун-Анджерон, Филлипс (Дэвид, 86), Рамперсад, Хан (Джуда Гарсия, 73), Мур (Фаустин, 86), Телфер, Томас.
Предупреждения: Кривцов, 45, Филлипс, 45, Херберт, 57.
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Сборная России
Сборная Тринидада и Тобаго
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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