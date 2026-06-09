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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 0 3 0
Трининад и ТобагоЗавершен

Стала известна посещаемость матча сборной России в Калининграде

Стала известна посещаемость товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго.
Фото: РФС
Как информирует пресс-служба РФС, на трибунах стадиона в Калининграде присутствовали 27 617 зрителей. Встреча завершилась уверенной победой команды Валерия Карпина со счётом 3:0.

Для российской национальной команды этот матч стал первым домашним выступлением в Калининграде почти за семь лет. В последний раз сборная играла в этом городе в сентябре 2019 года, когда в рамках квалификации чемпионата Европы обыграла Казахстан.

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