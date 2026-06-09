Пономарёв: зачем играть с такими командами, как Тринидад и Тобаго? Зачем позориться?

Rusfootball.info победу Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировалпобеду сборной России над командой Тринидад и Тобаго в товарищеском матче.

Фото: РФС

Ветеран отечественного футбола считает, что российская сборная должна проводить встречи с более серьёзными оппонентами.



- С такой командой надо играть солидно, выигрывать солидно. На одном классе. Без нарушений правил, грамотно. А не так, как было. Разве так можно играть в футбол?



Слабенькая, конечно, команда у Тринидада. Что вообще было с ними играть? Зачем такие команды приглашать? Куда это годится? Зачем позориться? Себя уважать надо, - сказал Пономарёв.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info