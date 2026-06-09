Ветеран отечественного футбола считает, что российская сборная должна проводить встречи с более серьёзными оппонентами.
- С такой командой надо играть солидно, выигрывать солидно. На одном классе. Без нарушений правил, грамотно. А не так, как было. Разве так можно играть в футбол?
Слабенькая, конечно, команда у Тринидада. Что вообще было с ними играть? Зачем такие команды приглашать? Куда это годится? Зачем позориться? Себя уважать надо, - сказал Пономарёв.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарёв: зачем играть с такими командами, как Тринидад и Тобаго? Зачем позориться?
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info победу сборной России над командой Тринидад и Тобаго в товарищеском матче.
Фото: РФС