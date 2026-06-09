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Россия
3 - 0 3 0
Трининад и ТобагоЗавершен

Пономарёв: зачем играть с такими командами, как Тринидад и Тобаго? Зачем позориться?

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info победу сборной России над командой Тринидад и Тобаго в товарищеском матче.
Фото: РФС
Ветеран отечественного футбола считает, что российская сборная должна проводить встречи с более серьёзными оппонентами.

- С такой командой надо играть солидно, выигрывать солидно. На одном классе. Без нарушений правил, грамотно. А не так, как было. Разве так можно играть в футбол?

Слабенькая, конечно, команда у Тринидада. Что вообще было с ними играть? Зачем такие команды  приглашать? Куда это годится? Зачем позориться? Себя уважать надо, - сказал Пономарёв.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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