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Сильянов не стал обещать играть в России только за "Локомотив"

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов отказался заявлять, что до конца карьеры в России будет выступать только за московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Во время общения с журналистами футболисту задали вопрос, может ли он пообещать, что в РПЛ будет играть исключительно за железнодорожников. Однако игрок предпочёл не давать подобных гарантий.

- Не буду так говорить. Потом куда-то перейду и мне скажут, что я так говорил. Так я никогда не скажу, - цитирует защитника "Матч ТВ".

В настоящее время защитник выступает за "Локомотив" и имеет действующий контракт с клубом до лета 2029 года.

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