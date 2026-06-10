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Сильянов не стал обещать играть в России только за "Локомотив"
Сегодня, 07:29
Защитник "
Локомотива
" Александр Сильянов отказался заявлять, что до конца карьеры в России будет выступать только за московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Во время общения с журналистами футболисту задали вопрос, может ли он пообещать, что в РПЛ будет играть исключительно за железнодорожников. Однако игрок предпочёл не давать подобных гарантий.
- Не буду так говорить. Потом куда-то перейду и мне скажут, что я так говорил. Так я никогда не скажу, - цитирует защитника
"Матч ТВ"
.
В настоящее время защитник выступает за "
Локомотив
" и имеет действующий контракт с клубом до лета 2029 года.
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Александр Сильянов
Локомотив
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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